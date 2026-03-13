An der Haltestelle Neckarpark: Duo will S-Bahn mit Einkaufswagen betreten – Streit mit Security eskaliert

1 Der Vorfall ereignete sich an der S-Bahnhaltstelle Neckarpark. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Zwei Pfandflaschensammler wollen mit einem Einkaufswagen an der Haltestelle Neckarpark eine S-Bahn betreten. Sicherheitsleute wollen sie daran hindern, die Situation eskaliert.











Link kopiert



Zwei Männer im Alter von 24 Jahren haben sich am Donnerstagabend mit zwei 23 und 25 Jahre alten Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn an der S-Bahnhaltestelle Neckarpark in Bad Cannstatt geprügelt. Vorangegangen war ein Streit, weil die beiden 24-Jährigen mit einem Einkaufswagen voller Pfandflaschen in eine S-Bahn einsteigen wollten. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.