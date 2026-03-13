An der Haltestelle Neckarpark: Duo will S-Bahn mit Einkaufswagen betreten – Streit mit Security eskaliert
Der Vorfall ereignete sich an der S-Bahnhaltstelle Neckarpark. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Zwei Pfandflaschensammler wollen mit einem Einkaufswagen an der Haltestelle Neckarpark eine S-Bahn betreten. Sicherheitsleute wollen sie daran hindern, die Situation eskaliert.

Zwei Männer im Alter von 24 Jahren haben sich am Donnerstagabend mit zwei 23 und 25 Jahre alten Sicherheitsmitarbeitern der Deutschen Bahn an der S-Bahnhaltestelle Neckarpark in Bad Cannstatt geprügelt. Vorangegangen war ein Streit, weil die beiden 24-Jährigen mit einem Einkaufswagen voller Pfandflaschen in eine S-Bahn einsteigen wollten. Die Bundespolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen.

 

Wie die Beamten mitteilen, wollten die beiden Männer, die im Rahmen der VfB-Partie gegen Porto Pfandflaschen rund um die MHP-Arena einsammelten, mit einem Einkaufswagen in eine S-Bahn in Richtung Kirchheim/Teck einsteigen. Die Sicherheitsmänner wurden darauf aufmerksam und hinderten die 24-Jährigen daran. Daraufhin eskalierte die Situation und es kam zu einer Schlägerei zwischen den Pfandflaschensammlern und den Sicherheitsmitarbeitern.

Polizisten konnten die vier Beteiligten noch am Tatort antreffen. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen sollen die beiden 24-Jährigen außerdem die Beamten beleidigt haben. Der genaue Ablauf der Auseinandersetzung ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Stuttgart unter der Telefonnummer 0711/55049-1020 oder per E-Mail bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de zu melden.

 