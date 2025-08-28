An der Grenze zur Schweiz: Zöllner finden mit Kokain getränkten Brief

1 Die Zöllner stellten einen mit Kokain getränkten Brief sicher. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa/Soeren Stache

Bei einer Kontrolle entdeckt der Zoll einen Brief auf dem Boden hinter einem Sitz. Dieser sieht auf den ersten Blick harmlos aus - ein Test offenbart aber etwas anderes.











Einen mit Kokain getränkten Brief haben Zöllner bei der Kontrolle eines Autos an der Grenze zur Schweiz gefunden. Das Papier in dem Umschlag sei ungewöhnlich schwer gewesen, hieß es in einer Mitteilung des Zolls. Die Beamten machten daraufhin bei der Kontrolle in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) einen Drogentest an dem Papier, der positiv auf Kokain anschlug.