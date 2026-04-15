Die vierte Staffel der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" ist in Produktion. Gedreht wird an der französischen Riviera - als Kulisse dienen Cannes, St. Tropez und Monaco. Die lange Liste des Casts ist ebenfalls bereits bekannt.
Die Kameras rollen wieder: Die vierte Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" hat ihre Dreharbeiten aufgenommen. Als Schauplatz dient laut einer Mitteilung vom Mittwoch die französische Riviera mit den Locations Cannes, St. Tropez und Monaco. Einzelne Szenen entstehen zwar auch in Paris, die Handlung selbst bleibe jedoch an der Côte d'Azur verankert.