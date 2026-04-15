Die vierte Staffel der HBO-Erfolgsserie "The White Lotus" ist in Produktion. Gedreht wird an der französischen Riviera - als Kulisse dienen Cannes, St. Tropez und Monaco. Die lange Liste des Casts ist ebenfalls bereits bekannt.

Die Kameras rollen wieder: Die vierte Staffel der HBO-Serie "The White Lotus" hat ihre Dreharbeiten aufgenommen. Als Schauplatz dient laut einer Mitteilung vom Mittwoch die französische Riviera mit den Locations Cannes, St. Tropez und Monaco. Einzelne Szenen entstehen zwar auch in Paris, die Handlung selbst bleibe jedoch an der Côte d'Azur verankert.

Wie in den Vorgängerstaffeln steht ein einwöchiger Aufenthalt einer Gästegruppe sowie die Hotelangestellten im Zentrum der Handlung. Der besondere Dreh diesmal: Die Geschichte entfaltet sich vor dem Hintergrund des Cannes-Filmfestivals und nutzt damit eines der glamourösesten Ereignisse der Unterhaltungsbranche als narrative Bühne. Als Hotelkulissen fungieren das Airelles Château de la Messardière in Saint-Tropez als "White Lotus du Cap" sowie das Hôtel Martinez als "White Lotus Cannes".

Prominentes Ensemble

Das Casting verspricht hochkarätige Unterhaltung. Zum festen Ensemble gehören unter anderem Helena Bonham Carter, Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani und Nadia Tereszkiewicz.

In weiteren Rollen sind außerdem Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer und Laura Smet zu sehen.

Hinter der Kamera bleibt das bewährte Team an Bord: Schöpfer Mike White führt erneut Regie und zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich. Als ausführende Produzenten fungieren White gemeinsam mit David Bernad und Mark Kamine.

Nach Hawaii, Italien und Thailand zieht es die Produktion für Staffel vier nun also nach Frankreich. Seit dem Debüt im Jahr 2021 hat sich "The White Lotus" zu einem der wichtigsten Standbeine von HBO entwickelt. Mit über 60 Emmy-Nominierungen und 16 Siegen - darunter zwei Statuetten für Jennifer Coolidge - hat die Serie ihren Platz im popkulturellen Zeitgeist sicher.