Nach Schleifarbeiten dröhnt die S-Bahn in Leonberg-Höfingen stellenweise unerträglich. Dass das Problem nicht von selbst verschwindet, ist nun klar. Besserung ist in Sicht.
Lauter Bahnlärm macht seit einigen Wochen Höfinger Anwohnern in der Nähe der S-Bahnbrücke am Schlossberg zu schaffen. Die Bahn hatte dort die Schienen geschliffen – seitdem gab es stets ein heftiges, hohl klingendes Geräusch, wenn ein Zug in Richtung Leonberg auf die Brücke fuhr. Die Information der Bahn auf Nachfrage sowohl von Anwohnern als auch unserer Zeitung war bislang: Das gibt sich mit der Zeit.