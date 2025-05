An der Autobahn bei Sindelfingen: Mahdentalstraße an A81-Brücke ab Samstagabend gesperrt

Wegen des A-81-Ausbaus wird die Mahdentalstraße an der Autobahn-Brücke ab Samstagabend für eine Woche gesperrt. Wer von Sindelfingen Richtung Stuttgart will, muss einen Umweg fahren.

Damit die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb auf sechs Spuren erweitert werden kann, müssen nach und nach alle Brücken und Unterführungen ersetzt werden, die die A 81 tragen. Die sind nämlich einerseits auf die Breite der alten Autobahn ausgelegt und andererseits auch schon in die Jahre gekommen. An diesem Samstag, 17. Mai, beginnt ab 22 Uhr der Teil-Abriss der A81-Brücke über die Mahdentalstraße östlich von Sindelfingen. Die Straße, die weiter stadteinwärts eh derzeit bereits verengt ist, muss dafür an dieser Stelle gesperrt werden. Am Sonntag, 25. Mai, wird die Mahdentalstraße um 6 Uhr wieder mit einer Spur je Fahrtrichtung für den Verkehr freigegeben.

Wer bis dahin auf die A81 in Richtung Stuttgart will, muss der Umleitung über die Hofmeister-Kreuzung folgen und an der Anschlussstelle Böblingen-Ost auffahren. Richtung Singen kann man an der Mahdentalstraße aber noch auf die Autobahn fahren. Auch von Stuttgart kommend geht es Richtung Sindelfingen problemlos ab. Auf der anderen Autobahnseite beginnt die Sperrung an der Abzweigung am Rückhaltebecken Goldbachsee. Wer also von der Kreisstraße 1055 (alte B14 zwischen der Böblinger Mineraltherme und dem Schützenhaus Sindelfingen) in Richtung Stuttgart auf die A 81 fahren möchte, wird durch die Sperrung nicht behindert.

Stückweiser Abbruch

Die Autobahnbrücke über die Mahdentalstraße wird nicht als Ganzes abgerissen, sondern zunächst nur auf der südlichen Seite. Um die Auswirkungen auf den Autobahnverkehr möglichst gering zu halten, vermeidet die Deges wann immer möglich eine Sperrung der A 81 – die war nämlich erst am vergangenen Wochenende auf der gesamten Länge der Großbaustelle gesperrt worden.

An den Kragen geht es nun der Fahrbahnseite, die in Richtung Stuttgart führt. Der Verkehr in diese Richtung sei bereits komplett auf die nördliche Brückenseite verlegt worden, sagt die Sprecherin der Projektgesellschaft Deges, Pia Verheyen. Nach dem Abriss der südlichen Seite wird diese neu gebaut, mit einem größeren Querschnitt, um die drei Fahrstreifen plus Seitenstreifen aufnehmen zu können.

Anschlussstellen verändern sich

In Fahrtrichtung Singen geht der Verkehr erst einmal normal weiter. Wann die nördliche Hälfte der Brücke abgebrochen wird, dazu äußert sich die Deges noch nicht. Nur, dass es perspektivisch passieren wird. Während die Brücke abgerissen und danach wieder neu aufgebaut wird, bleibt auch der Rad- und Fußweg unterhalb der A 81 gesperrt. Die Umleitung führt hier von Stuttgart kommend über die Römerstraße, den Sandweg, die Mineraltherme und das Elefantenbrückle bei der S-Bahn-Haltestelle Goldberg.

In diesem Jahr hat die Deges im Zuge des Autobahnausbaus schon allerhand Bauarbeiten unternommen. Darunter ist der Umbau der Autobahnanschlussstellen Böblingen-Ost und Sindelfingen-Ost. Den hält die Deges darum für nötig, weil bei modernen Autobahnen nicht vorgesehen sei, dass es auf der Streckenlänge wie in Böblingen und Sindelfingen derart viele Auf- und Abfahrten gibt. Auf dem Teil der Autobahn, der von dem Umbau betroffen ist (rund 7,2 Kilometer), sind es vier Stück.

Bereits geändert wurde die Verkehrsführung an der Anschlussstelle Böblingen/Sindelfingen mit der Verlegung an die Flugfeldallee. Nun sind die Anschlussstellen Böblingen-Ost und Sindelfingen-Ost dran. Während Böblingen-Ost von einem Halb- zu einem Vollanschluss umgebaut wird – zum Vorteil beispielsweise des Breuningerlands – entfallen an der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost bald die beiden Rampen in und aus Richtung Singen, sodass dort zukünftig nur noch die Ausfahrt aus Richtung Stuttgart und die Auffahrt in Richtung Stuttgart möglich sein wird.