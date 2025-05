OB-Stichwahl in Sindelfingen Live-Ticker: Wer wird der nächste Oberbürgermeister?

Wer tritt die Nachfolge von Bernd Vöhringer (CDU) in Sindelfingen an? Heute gehen Max Reinhardt (FDP) und Markus Kleemann (CDU) in die Stichwahl. Wir berichten in einem Live-Ticker.