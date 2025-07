An der A6 in Rheinland-Pfalz: Lkw-Fahrer steckt seit einer Woche an Raststätte fest

An der A6 in Rheinland-Pfalz

1 Nachdem der 40-Jährige über Tage nicht nüchtern wurde, nahmen ihm die Beamten seine Papiere ab. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Seit gut einer Woche sitzt ein Lkw-Fahrer auf einer Raststätte fest. Ein Test nach dem anderen zeigt: Der Mann hat ordentlich Promille getankt. Noch hat sein Chef ihn nicht abgeholt.











Seit einer Woche sitzt ein Lastwagenfahrer ohne Führerschein an einer Rastanlage an der Autobahn 6 in Rheinland-Pfalz fest. Nachdem der 40-Jährige über Tage nicht nüchtern wurde, nahmen ihm die Beamten seine Papiere ab und stellten sicher, dass er nicht weiterfahren kann. Eigentlich habe sich der Chef des Lkw-Fahrers darum kümmern wollen, dass das Fahrzeug am Wochenende weitertransportiert werden könne. Das sei bislang aber noch nicht passiert, teilte die Polizei mit. Zunächst hatte der SWR berichtet.