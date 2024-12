An Demenz erkrankter Filmstar: Bruce Willis Ehefrau Emma teilt emotionales Statement zum Jahrestag

1 Bruce Willis und Emma Heming Willis sind seit 17 Jahren ein Paar, davon 15 verheiratet. Foto: imago/MediaPunch

Kurz nach Weihnachten gab es im Hauses Willis schon wieder etwas zu feiern: Der an Demenz erkrankte Action-Star Bruce Willis und seine Frau hatten am Sonntag ihren 17. Jahrestag. Dazu meldete sich Emma Heming Willis mit nachdenklichen und rührenden Worten.











In guten wie in schlechten Zeiten - das hat Emma Heming Willis (46) ihrem Ehemann Bruce Willis (69) bei der Hochzeit 2009 geschworen und das hält sie auch ein. Denn die Unternehmerin steht fest an der Seite des Schauspielers, der an Demenz erkrankt ist. Sicher keine einfache Situation, wie sie am Sonntag, 29. Dezember, in einem Instagram-Beitrag einmal mehr durchblicken ließ.