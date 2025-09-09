An Children in Need: Prinz Harry verkündet persönliche Spende von 1,4 Millionen Euro

Großzügiger Royal: Prinz Harry hat verkündet, dass er 1,4 Millionen Euro aus eigener Tasche an die Organisation "Children in Need" gespendet hat.
Prinz Harry (40) setzt ein starkes Zeichen für sein soziales Engagement: Der Herzog von Sussex hat verkündet, aus eigener Tasche 1,4 Millionen Euro (1,1 Millionen Pfund) an die BBC-Spendenorganisation "Children in Need" gespendet zu haben. Das Geld soll Jugendinitiativen in Nottingham zugutekommen, die sich um junge Menschen in von Gewalt betroffenen Stadtteilen kümmern.