An Bushaltestelle in Böblingen gewartet

1 Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Mann in eine Klinik. Foto: Kreiszeitung Böblinger Bote/Thomas Bischof

Ein 72-jähriger Mann wartet in Böblingen an einer Bushaltestelle, als ein Pick-Up seinen beladenen Anhänger verliert und dieser in den wartenden Senior kracht. Der Mann wird dabei schwer verletzt.









Am Freitagnachmittag um 13.35 Uhr ist es in der Berliner Straße in Böblingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Senior schwere Verletzungen davongetragen hat. Wie die Polizei berichtet, stand der 72 Jahre alte Fußgänger an der gleichnamigen Böblinger Bushaltestelle und wartete auf den Bus, als zeitgleich ein 29-jähriger Mann in seinem Ford Pick-Up samt ein einachsigem Anhänger die Berliner Straße in Richtung Herrenberger Straße befuhr. Aus noch unbekannter Ursache löste sich der Anhänger, der mit Renovierungsabfällen wie Holzpaneelen beladen war, vom Zugfahrzeug, prallte in den an der Haltstelle wartenden Mann und anschließend gegen einen Baum. Der Senior wurde schwer verletzt und musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Ermittlungen dauern an.