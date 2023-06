8 Die marode Brücke zwischen Ludwigsburg und Kornwestheim soll 2023 abgerissen und neu gebaut werden. Foto: Jürgen Bach

Eigentlich wären 1,8 Milliarden Euro allein für Sanierungen im Landesstraßennetz notwendig, sagt Verkehrsminister Winfried Hermann in Ludwigsburg. Ohne mehr Geld und mehr Personal werde das Land kaum hinterherkommen.









Kreis Ludwigsburg - In den B-27-Blitzer im Tempo-60-Bereich direkt am Ludwigsburger Stadtausgang ist wohl mancher schon hineingerauscht. Dass das Tempolimit und der Schwenk auf der Fahrbahn keine Schikane sind, davon bekommt eine Ahnung, wer sich einmal unter die dortige Brücke stellt – oder mit dem Hubsteiger direkt unter die geflickte Brückenunterseite, so wie Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) am Montagnachmittag.