An ALS erkrankter Eric Dane: So sehr leidet seine Familie mit ihm

Die ALS-Erkrankung von Schauspieler Eric Dane macht auch seiner Familie zu schaffen. Wie seine Ehefrau in einem Interview schilderte, würden die beiden Töchter wirklich leiden, und es sei eine harte Zeit für die ganze Familie.
"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (52) leidet an amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems - und seine Familie leidet mit. "Wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine harte Zeit", sagte seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) in einem Interview mit "People".