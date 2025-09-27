An ALS erkrankter Eric Dane: So sehr leidet seine Familie mit ihm

Die ALS-Erkrankung von Schauspieler Eric Dane macht auch seiner Familie zu schaffen. Wie seine Ehefrau in einem Interview schilderte, würden die beiden Töchter wirklich leiden, und es sei eine harte Zeit für die ganze Familie.

"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (52) leidet an amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer nicht heilbare Erkrankung des Nervensystems - und seine Familie leidet mit. "Wir versuchen einfach, da durchzukommen. Es ist eine harte Zeit", sagte seine Ehefrau Rebecca Gayheart (54) in einem Interview mit "People".

"Eine schreckliche Krankheit" Sie sowie die beiden Töchter Billie (15) und Georgia (13) würden "es von Tag zu Tag nehmen". "Wir haben einige professionelle Therapeuten, die uns helfen, und wir versuchen einfach, etwas Hoffnung zu haben und dies mit Würde, Anmut und Liebe zu tun." Doch es sei "herzzerreißend". Denn: "Meine Mädchen leiden wirklich", fügte die Schauspielerin hinzu. "Ich glaube nicht, dass ich schon an einem Punkt bin, an dem ich etwas Positives daraus ziehen kann. So weit bin ich noch nicht."

Das Paar ist seit 2004 verheiratet. 2018 reichte Gayheart die Scheidung ein, zog sie jedoch im März 2025 zurück. "Wir haben es definitiv mit etwas zu tun, das uns alle zusammengebracht hat, und Eric wird immer meine Familie sein, egal ob wir verheiratet sind oder nicht, oder im selben Haus wohnen oder nicht", sagte sie nun zu "People". Sie seien sich wieder näher, aber der Grund dafür gefalle ihnen nicht. "Es ist eine schreckliche Krankheit, und ich wünschte, es gäbe ein Heilmittel. Ich hoffe, sie finden bald eines, denn es ist einfach so traurig."

Kurzfristige Absage für die Emmy-Verleihung

Eric Dane gab seine ALS-Diagnose im April über das "People"-Magazin bekannt. Dabei betonte er, wie wichtig ihm die Unterstützung seiner Liebsten ist. "Ich bin dankbar, dass ich meine liebevolle Familie an meiner Seite habe, während wir dieses nächste Kapitel durchlaufen." Im Juni sprach Dane mit Diane Sawyer für die Sendung "Good Morning America" über seine Diagnose und sagte: "Ich wache jeden Tag auf und werde sofort daran erinnert, dass das passiert. Es ist kein Traum."

Während der Emmy-Verleihung am 14. September sollte der Schauspieler eigentlich beim 20. Jubiläum von "Grey's Anatomy" mitfeiern. Jedoch erschien er dann doch nicht zu der Veranstaltung in Los Angeles, was viele Fans besorgte. Kurz danach veröffentlichte er auf seinem Instagram-Account einen Videoclip der Organisation "I am ALS", die über die Erkrankung aufklärt und die Forschung vorantreibt. Darin sagte er: "Es gibt so viel mehr zu lernen, mehr zu tun - und wir müssen es jetzt tun."