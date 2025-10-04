An ALS erkrankter Eric Dane: Aus diesem Grund verpasste er die Emmys

Rund einen Monat, nachdem er ohne Nennung eines Grundes die Emmy-Awards verpasst hat, informierte Eric Dane darüber, was damals vorgefallen ist.
"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (52) sollte vor rund einem Monat eigentlich mit seinem ehemaligen Co-Star Jesse Williams (44) bei der Emmy-Verleihung auftreten. Doch Williams stand am 14. September überraschend allein auf der Bühne und verlor kein Wort über die Abwesenheit des an amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankten Stars. Jetzt aber hat Dane enthüllt, was ihn von einer Teilnahme an der Awards-Zeremonie abhielt.