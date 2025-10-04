An ALS erkrankter Eric Dane: Aus diesem Grund verpasste er die Emmys

Rund einen Monat, nachdem er ohne Nennung eines Grundes die Emmy-Awards verpasst hat, informierte Eric Dane darüber, was damals vorgefallen ist.

"Grey's Anatomy"-Star Eric Dane (52) sollte vor rund einem Monat eigentlich mit seinem ehemaligen Co-Star Jesse Williams (44) bei der Emmy-Verleihung auftreten. Doch Williams stand am 14. September überraschend allein auf der Bühne und verlor kein Wort über die Abwesenheit des an amyotrophe Lateralsklerose (ALS) erkrankten Stars. Jetzt aber hat Dane enthüllt, was ihn von einer Teilnahme an der Awards-Zeremonie abhielt.

Eric Dane stürzte schwer Im Interview mit der "Washington Post" enthüllte der auch aus der Serie "Euphoria" bekannte Darsteller, dass er kurz vor der Fernsehübertragung in seiner Küche das Gleichgewicht verloren habe und daraufhin schwer gestürzt sei. "ALS ist eine schlimme Krankheit. Deshalb war ich während der Emmy-Verleihung im Krankenhaus und musste mir den Kopf nähen lassen", so Dane wörtlich.

Dadurch habe er "eine Gelegenheit verpasst, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Es wäre toll gewesen, Jesse zu sehen, einige meiner Kollegen wiederzusehen und vor meinen Kollegen zu präsentieren. Ich dachte, das wäre ein besonderer Moment gewesen. Ich war wirklich sehr traurig darüber, aber ich konnte nichts daran ändern".

Möchte auch künftig weiter als Schauspieler arbeiten

Dass er an ALS leidet, einer nicht heilbaren Erkrankung des Nervensystems, hatte Dane erst im April dieses Jahres enthüllt. Im Juni gab der Hollywoodstar preis, dass er bereits massiv von der Krankheit betroffen sei. "Meine linke Seite funktioniert, doch meine rechte Seite hat völlig aufgehört zu arbeiten", schilderte er bei "Good Morning America" seine Symptome, und fügte hinzu: "Ich habe das Gefühl, dass ich in ein paar Monaten auch meine linke Hand nicht mehr haben werde."

Dennoch erklärte der "Grey's Anatomy"-Darsteller nur kurze Zeit später, auch künftig als Schauspieler tätig sein zu wollen. "Ich werde das durchziehen, bis die Räder abfallen. Es hält meinen Geist wach. Es bringt mich voran, was im Moment sehr wichtig ist", sagte er über die geplante Fortsetzung seiner Karriere gegenüber "E! News".