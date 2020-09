1 Schauspielerin Amy Locane muss zurück ins Gefängnis. Foto: imago images/ZUMA Press

Das vierte Urteil ist gefallen: Schauspielerin Amy Locane muss erneut hinter Gitter. Diesmal für acht Jahre.

Amy Locanes (48) Schicksal ist besiegelt. Am Donnerstag (17. September) verurteile die Richterin am Obersten Gerichtshof von Somerset County, New Jersey, die Schauspielerin zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren. Es ist das vierte Mal, dass der frühere "Melrose Place"-Star für den tödlichen Verkehrsunfall verurteilt wird, den er 2010 unter Alkoholeinfluss verschuldet hatte. Damals kam eine 60-jährige Frau ums Leben, ihr Ehemann wurde schwer verletzt.

Der Schuldspruch: Acht Jahre Haft für fahrlässige Tötung zweiten Grades, 18 Monate Haft für Körperverletzung vierten Grades mit einem Auto. Locane werde die beiden Strafen gleichzeitig absitzen, berichtet das US-Portal "TMZ". Auf eine vorzeitige Entlassung dürfe die Schauspielerin demnach frühestens nach sechs Jahren und zehn Monaten hoffen, angeblich gefolgt von weiteren drei Jahren auf Bewährung.

Der vierte Prozess

Nach dem Unfall hatte Locane bereits rund zweieinhalb Jahre hinter Gittern gesessen. 2016 wurde sie entlassen, da ein Berufungsgericht entschieden hatte, dass in der Urteilsbegründung die mildernden Umstände nicht ausreichend dargelegt worden seien und die Strafe zu gering ausgefallen sei. Zwei weitere Urteile, die folgten, wurden mit ähnlicher Argumentation wieder aufgehoben.

