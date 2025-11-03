Amtszeit von Steinmeier endet: Klöckner setzt sich für Frau als Bundespräsident ein

1 Julia Klöckner (CDU), Bundestagspräsidentin, hat sich erneut dafür ausgesprochen, eine Frau zur Bundespräsidentin zu wählen (Archivfoto). Foto: Michael Kappeler/dpa/Michael Kappeler

Für Bundestagspräsidentin Klöckner ist es an der Zeit, erstmals eine Frau ins höchste Staatsamt zu wählen. In einem Interview begründet sie ihre Meinung.











Link kopiert



Bundestagspräsidentin Julia Klöckner hat sich erneut dafür ausgesprochen, eine Frau zur Bundespräsidentin zu wählen. „Es gibt so viele gute Frauen. Auffällig ist, dass wir bis dato zwölf Männer hatten, und dass es bisher noch nie eine Frau war. Es wird mal Zeit, würde ich sagen“, sagte Klöckner in der ntv-Sendung „Pinar Atalay“. Es sei „ein bisschen unnatürlich, dass in der ganzen Geschichte jetzt bis dato nur Männer dran waren“.