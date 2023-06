1 Eine gute Lebensqualität für die Vaihinger, das hat für Uwe Skrzypek Priorität Foto: Jürgen Bach

Uwe Skrzypek tritt am 1. September sein Amt als OB von Vaihingen an – und will vor allem das Miteinander fördern und den Gemeinsinn in der Stadt schärfen. Da gibt es Nachholbedarf.









Im zweiten Wahlgang hat Uwe Skrzypek die Oberbürgermeisterwahl am 24. Juli für sich entschieden. Der ehemalige Daimlermanager wechselt aus der Wirtschaft in die Kommunalpolitik und will vor allem das Miteinander in der Stadt stärken.