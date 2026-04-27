Bald muss Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier umziehen. Vor der Sanierung seines Amtssitzes kann man aber noch mal einen Blick ins Schloss Bellevue werfen - bei einer ungewöhnlichen Ausstellung.
Berlin - Kurz vor der Renovierung wird Schloss Bellevue zur Ausstellungshalle. Der Amtssitz von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier soll mehrere Jahre saniert werden. Noch vor Beginn der Bauarbeiten werde das Schloss im Juni für zwei Wochen zur Pop-up-Galerie (13. bis 28.6.), teilten das Bundespräsidialamt und die Akademie der Künste in Berlin mit. Gezeigt werden etwa Werke von Katharina Grosse, Wolfgang Tillmans und Monica Bonvicini.