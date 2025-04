1 Ein Eurofighter soll Aufnahmen liefern und so bei der Suche helfen. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Die hessische Polizei hat die Bundeswehr um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten Jungen gebeten. Nun ist ein mit Aufklärungstechnik gerüstetes Kampfflugzeug unterwegs.











Link kopiert



Berlin - Die Bundeswehr beteiligt sich mit einem Aufklärungsflugzeug an der Suche nach dem seit einer Woche in Hessen vermissten sechsjährigen Pawlos. Dazu startete vom Fliegerhorst Nörvenich aus am Nachmittag ein für Luftaufklärung ausgerüsteter Eurofighter ("Recce") auf, um hochauflösende Aufnahmen zu liefern.