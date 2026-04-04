Ein 68-Jähriger aus Fellbach muss sich vor Gericht wegen mehrerer Internet-Posts zum Ukraine-Krieg verantworten. Der Fall zeigt, welch drastische Folgen digitale Worte haben können.
Es beginnt mit einer Szene, die eher an eine Theaterprobe erinnert als an einen Strafprozess. „Bitte setzen Sie sich“, sagt Figen Basoglu-Waselzada, die Richterin. Der Angeklagte rührt sich nicht. „Ich würde lieber stehen“, entgegnet er ruhig. Ein Sturz am Vortag, das Steißbein sei lädiert. Sitzen schmerze, stehen nicht. Die Richterin zögert kurz irritiert, dann nickt sie. „Dann probieren wir das mal.“