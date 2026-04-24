Amtsgericht Waiblingen: Polizeigewalt am Kappelberg? Warum ein Einsatz in Fellbach vor Gericht endete

In Fellbach eskaliert ein Streit zwischen einer Frau und einem Jogger. Zwei Jahre später steht ein zur Schlichtung herbeigerufener Polizist wegen Körperverletzung im Amt vor Gericht.
Es ist kurz vor fünf Uhr morgens, als am Fuß des Fellbacher Kappelbergs die Nacht kippt. Stimmen überschlagen sich, Körper geraten aneinander, die Situation ist aufgeladen wie ein Gewitter, das sich nicht entladen kann. Zwei Jahre später steht ein Polizeibeamter vor Gericht – angeklagt wegen Körperverletzung im Amt. Es geht um Sekunden, um Wahrnehmung, um Macht. Und um die Frage, was in einem Moment erlaubt ist, in dem einiges aus dem Ruder läuft.