Amtsgericht Waiblingen: Gericht verurteilt Rentner zu Freiheitsstrafe wegen Ukraine-Hass-Posts

„Weg mit der Ukraine“: Ein Rentner schreibt drastische Sätze im Netz. Vor Gericht verteidigt er sich selbst – doch das Urteil fällt deutlich aus.

Es beginnt mit einer Szene, die eher an eine Theaterprobe erinnert als an einen Strafprozess. „Bitte setzen Sie sich“, sagt Figen Basoglu-Waselzada, die Richterin. Der Angeklagte rührt sich nicht. „Ich würde lieber stehen“, entgegnet er ruhig. Ein Sturz am Vortag, das Steißbein sei lädiert. Sitzen schmerze, stehen nicht. Die Richterin zögert kurz irritiert, dann nickt sie. „Dann probieren wir das mal.“

Vor der Anklagebank steht an diesem Tag ein 68-jähriger Rentner. Ein ehemaliger Konstrukteur aus Fellbach, der sich selbst verteidigt. Der Vorwurf: „Belohnung und Billigung von Straftaten“. Eine sperrige Anklage nach Paragraf 140 des Strafgesetzbuches. Doch was hier verhandelt wird, ist alles andere als trocken. Es geht um Worte. Um Wut. Und um die Frage, wann Sprache zur Straftat wird.

Rentner hetzt auf Plattform X gegen Ukraine und Flüchtlinge

Konkret geht es um mehrere Posts auf der Plattform X, ehemals Twitter. Dort kommentierte der Angeklagte den Krieg Russlands gegen die Ukraine – in drastischen, teils enthemmten Worten. Unter einem Artikel des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ über den Wiederaufbau der Ukraine schrieb er unter anderem: „Ich hoffe, dass Russland die Ukraine komplett einnimmt!“ Es folgen Forderungen zur Flüchtlingspolitik, zugespitzt, pauschal, aggressiv.

Die strittigen Kommentare wurden über die Plattform X (vormals Twitter) verbreitet. Foto: IMAGO/Guido Schiefer

Mehrfach taucht in seinen Beiträgen der Satz auf: „Weg mit der Fucking-Ukraine“. Garniert wird das Ganze zum Teil mit kotzenden Emojis. Einmal empfiehlt er sogar, das Land „von der Landkarte zu tilgen“. Es sind Sätze, die nicht mehr nur provozieren, sondern eskalieren.

„Vielleicht etwas überspitzt formuliert“ – Rentner verteidigt sich

Der Rentner bestreitet die Inhalte nicht. Im Gegenteil. Er räumt ein, „vielleicht etwas überspitzt formuliert“ zu haben. Vielleicht sei er „über das Ziel hinausgeschossen“. Seine Erklärung: die Realität seiner ehrenamtlichen Arbeit bei einer Tafel. Dreimal pro Woche sehe er dort Menschen, die nicht in ihre Heimat zurückkönnen. „Kein Mensch will Krieg“, sagt er.

Registriert wurden die Beiträge zunächst vom Bundeskriminalamt. Ein örtlicher Polizeibeamter übernahm den Fall, belehrte den Mann als Beschuldigten – und stieß danach auf weitere Posts. Am Ende stehen sieben Fälle im Raum.

Wiederholungstäter: Rentner mit Vorstrafen wegen Volksverhetzung

Doch die aktuelle Anklage ist nicht die erste. Die Richterin verweist auf zwei einschlägige Vorverurteilungen. Zusammen mit einer „Volksverhetzung“ wurde der Mann bereits zu einer Gesamtstrafe von 100 Tagessätzen verurteilt. Ein Muster wird sichtbar. Kein Ausrutscher, sondern Wiederholung.

Der Staatsanwalt zieht daraus Konsequenzen. Eine Geldstrafe komme nicht mehr infrage. Er fordert acht Monate Freiheitsentzug, wenngleich auf Bewährung.

„Wo ist da die Relation?“ – Rentner kritisiert Ankläger scharf

Der Angeklagte widerspricht. Eine solche Strafe stehe „in keiner Relation“. Er verweist auf einen Fall aus Thüringen, bei dem ein Politiker für das Verbreiten von Kinderpornografie milder bestraft worden sei. „Wo ist da die Relation?“ fragt er. Und: „Was ist mit der Meinungsfreiheit?“

Belohnung und Billigung von Straftaten (§ 140 StGB)

Tatbestand: Öffentliche Billigung oder Belohnung bestimmter Straftaten

Voraussetzung: Die Äußerung muss geeignet sein, den öffentlichen Frieden zu stören

Öffentlichkeit: Aussagen müssen für einen größeren Personenkreis wahrnehmbar sein

Beispiele: Gutheißen von Gewaltakten, Terroranschlägen oder schweren Straftaten

Abgrenzung: Nicht jede Meinung ist strafbar – entscheidend ist die konkrete Wirkung

Strafmaß: Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren

Ziel des Gesetzes: Schutz des öffentlichen Friedens und Verhinderung von Gewaltklima

Auch die eher mickrige Reichweite seiner Posts bringt der Angeklagte ins Feld. „0 bis 5 Personen“, sagt er. Von Öffentlichkeit könne also keine Rede sein. Doch das Gericht folgt dieser Argumentation nicht.

Die Richterin urteilt: sechs Monate Freiheitsstrafe, ausgesetzt zur Bewährung. Zusätzlich soll der Mann 2000 Euro an die Organisation Ärzte ohne Grenzen zahlen.

Meinungsfreiheit endet, wo Grundrechte verletzt werden

In der Begründung wird sie deutlich. Die Äußerungen seien nicht bloß Unmutsbekundungen gewesen. Sie hätten eine Qualität erreicht, die über Meinung hinausgeht. Die Meinungsfreiheit, so betont sie, finde ihre Grenze dort, wo andere Grundrechte berührt werden.

Und noch etwas wiegt schwer: die Vorstrafen. Zwei einschlägige Verurteilungen lassen keinen Spielraum mehr für eine Geldstrafe.

Am Ende steht der Mann noch immer. Sechs Monate auf Bewährung. Und die Erkenntnis, dass Worte – auch im Netz – Konsequenzen haben.