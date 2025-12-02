Amtsgericht München: Ana Ivanović beantragt Scheidung von Bastian Schweinsteiger

Dass das einstige Traumpaar Ivanović-Schweinsteiger getrennte Wege geht, ist schon länger bekannt. Jetzt erfolgte ein nächster Schritt zur Scheidung.
Die frühere Tennis-Weltklassespielerin Ana Ivanović lässt sich von Ex-Fußballstar Bastian Schweinsteiger scheiden. Gut neun Jahre nach der Traumhochzeit in Venedig im Sommer 2016 habe die 38 Jahre alte Serbin beim Amtsgericht München die Scheidung eingereicht, berichtete die „Bild“-Zeitung. Ivanović lebt mit den gemeinsamen Söhnen in Palma de Mallorca.