Amtsgericht Leipzig: Hitlergruß-Vorwurf: Prozess gegen Melanie Müller vertagt

1 Schlagersängerin Melanie Müller steht wegen Hitlergruß-Vorwürfen vor Gericht. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Die Sängerin soll den Hitlergruß gezeigt haben, davon ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Die 36-Jährige weist den Vorwurf zurück. Weil eine Zeugin nicht erscheint, wird der Prozess vertagt.











Der Prozess gegen die Schlagersängerin Melanie Müller am Amtsgericht Leipzig um Hitlergruß-Vorwürfe ist am Dienstag nach nur wenigen Minuten vertagt worden. Eine Zeugin war nicht erschienen, deren Aussage sowohl für das Gericht als auch die Verteidigung wichtig sind. Das Verfahren soll nun am 23. August (09.30 Uhr) fortgesetzt werden.