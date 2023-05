Toter Kater in Fang-Eisen: Angeklagter freigesprochen

1 Der Tod des Katers beschäftigte das Gericht (Symbolbild). Foto: IMAGO/BA-Geduldig

Auf einem Nachbargrundstück kommt ein Kater qualvoll ums Leben, weil dort eine Falle aufgestellt worden ist. Jetzt hat das Amtsgericht Heilbronn über diesen Fall geurteilt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











2021 starb ein Kater qualvoll in einem Fang-Eisen auf einem Nachbargrundstück – nun hat das Amtsgericht Heilbronn den angeklagten Nachbarn freigesprochen. Die Richterin sagte am Dienstag, sie sei nicht ausreichend davon überzeugt, dass der Mann die Falle gestellt habe. Es sei zwar möglich, doch das reiche nicht für eine Verurteilung. Denn im Fall stünden Aussage gegen Aussage, sagte die Richterin. Am Dienstag waren unter anderem die benachbarten Besitzer des Katers namens Emil als Zeugen vor Gericht befragt worden. Deren Aussage sei genauso glaubwürdig wie die des Mannes.