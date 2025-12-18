Amtsgericht Bruchsal: 23-Jähriger räumt Vorwürfe wegen tödlichen Autorennens ein

Ein Video fürs Netz, ein Leben ausgelöscht: Ein 23-Jähriger rast über eine Bundesstraße, filmt sich dabei und fährt einen anderen Menschen tot. Vor Gericht zeigt er Reue.
Für einen möglichen Post auf Social Media setzte er das Leben anderer aufs Spiel - vor dem Amtsgericht Bruchsal hat ein 23 Jahre alter Mann eingeräumt, einen 46 Jahre alten Mann bei einem Autorennen tot gefahren zu haben. Er übernehme die volle Verantwortung und werde der Anklage in keinem Punkt entgegentreten, ließ er über seinen Verteidiger mitteilen. Das Geschehen tue ihm unendlich leid, er empfinde aufrichtige Reue angesichts des durch sein Verhalten zugefügten Leids.