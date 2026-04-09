Amtsgericht Böblingen: Schimmel-Streit vor Gericht – „Das haben Sie schon zehnmal gesagt“

Vor dem Amtsgericht Böblingen stritten ein Vermieter und eine Mieterin um Schimmel und Mietschulden. Am Ende fand ein zäher Konflikt doch noch ein überraschend schlichtes Ende.

Schon zum dritten Mal trafen sich der Vermieter eines Hauses auf der Schönbuchlichtung und seine Mieter vor Gericht. Wie in den beiden anderen Verhandlungen zuvor ging es am Mittwoch um Schimmel in den Wohnungen des Hauses. Dieser Schimmel hatte auch in dieser Verhandlung eine Mieterin bewogen, vorzeitig aus ihrem Mietvertrag auszusteigen, also außerordentlich zu kündigen. Danach zog sie aus.

Kann man mit einem Pümpel eine Toilette beschädigen? Die Mieterin nutzte einen Pümpel, um eine Verstopfung in der Toilette zu beseitigen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn Weil keine Mietzahlung mehr erfolgte, wollte der Vermieter die fehlende Miete vor dem Amtsgericht Böblingen einklagen und – wie in Zivilverhandlungen üblich – , traf man sich zuerst zu einem Gütetermin. Rein juristisch ging es um vier Monatsmieten, also um einen Betrag von etwas mehr als 2800 Euro. Wohl wegen der zwei vorangegangenen Verhandlungen erklärte der Vermieter einige Male, es sei ein Komplott gegen ihn im Hause geschmiedet worden.

Richterin mahnt zur Ruhe

Vielleicht deswegen wurde es eine emotionale Verhandlung, in der die Richterin mehrmals, „beruhigen Sie sich doch“, sagen musste.

Ein Vorwurf stand besonders im Raum: Weil die Toilette verstopft war, hatte die Mieterin mit einer Saugglocke, einem sogenannten Pümpel, das Rohr freigemacht. Der Vermieter mutmaßte, die junge Frau habe dabei den Ablauf beschädigt. Weil zusätzlich wegen eines defekten Ventils das Wasser durchlief und ins Gemäuer eindrang, sei in den unteren Etagen, wo auch die anderen Mieter wohnten, Schimmel entstanden.

Pümpel-Vorwurf sorgt für Diskussion

Die Mieterin sagte, sie habe vom tropfenden Wasser nichts bemerkt, und die Richterin zweifelte daran, dass man durch einen Pümpel einen Ablauf beschädigen könne.

Schließlich rechneten beide Parteien verschiedene Kosten gegeneinander an. Da ging es um übriges Heizöl, da ging es um Schäden an der Tapete und auch um die Stromrechnung wurde gestritten – aber grundsätzlich zeigten sich die Parteien zu einer gütlichen Einigung bereit.

„Strapazieren Sie meine Geduld nicht zu sehr.“ Die Amtsrichterin ermahnt den Vermieter.

Mehrfach kam der Vermieter auf den Wasserschaden durch die defekte Toilette zurück, bis die Richterin sagte: „Das haben Sie jetzt schon zehnmal gesagt, strapazieren Sie meine Geduld nicht zu sehr.“ Es würde juristisch vor allem darum gehen, ob die außerordentliche Kündigung rechtens sei, führte die Richterin weiter aus.

Doch diese Frage brauchte nicht entschieden zu werden, weil die beiden streitenden Parteien in diesem Gütetermin doch noch zusammenfanden: Der Vermieter kann die Kaution einbehalten und erhält zusätzlich noch 450 Euro von der Mieterin.