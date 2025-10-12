Amtsgericht Backnang: Zwei Jahre nach Schlachthof-Blockade wird Tierschützerin Prozess gemacht

Im November 2023 besetzten Aktivisten das Dach des Kühnle-Schlachthofs in Backnang. Jetzt steht die erste Beteiligte von Animal Rebellion vor Gericht – und spricht über ihre Motive.
Die Bilder gingen viral: Transparente, Rauchfackeln, Aktivisten im Morgengrauen auf dem Dach eines Backnanger Schlachthofs. Am 3. November 2023 hatte eine Gruppe von Tierschützern der Organisation Animal Rebellion den Betrieb besetzt – mit Leitern, Parolen und einem klaren Ziel: Aufmerksamkeit für Tierleid und Klimakrise.