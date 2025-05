Amtseinführung von Papst Leo XIV.: Diese Gäste haben sich angekündigt

Am 18. Mai wird Papst Leo XIV. offiziell als Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in sein Amt eingeführt. Diese Royals und Politiker haben sich angekündigt.

Am kommenden Sonntag, dem 18. Mai, wird der neue Papst Leo XIV. (69) auf dem Petersplatz feierlich in sein Amt eingeführt. Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten steht die Messe, die auf 10 Uhr vor dem Petersdom angesetzt ist. Der Vatikan rechnet - wie schon zur Beerdigung von Papst Franziskus (1936-2025) - mit Hunderttausenden Pilgern und Touristen aus aller Welt. Und auch bekannte Persönlichkeiten wollen dem neuen Papst die Ehre erweisen und haben ihr Kommen angekündigt.

Der Ökumenische Patriarch von Konstantinopel, Bartholomäus I. (85), wird an der Zeremonie teilnehmen. Unter den Präsidenten und Premierministern, die nach Rom kommen, ist laut "The Times of Israel" Israels Präsident Isaac Herzog (64). Der kanadische Premierminister Mark Carney (60) wird ebenso laut Medienberichten nach Rom reisen. Wie die "Times" berichtet, könnten auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (47) und US-Vizepräsident JD Vance (40) am Sonntag anwesend sein.

Lesen Sie auch

Die Anwesenheit einer deutschen Delegation ist aktuell noch nicht bestätigt. Es ist jedoch zu erwarten, dass auch hier hochrangige Vertreter kommen werden. Bei der Amtseinführung von Franziskus wurde die deutsche Delegation von der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (70), dem damaligen Bundesratspräsidenten Winfried Kretschmann (76) und dem damaligen Bundestagspräsidenten Norbert Lammert (76) angeführt. Zur Beerdigung von Papst Franziskus kamen Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (66) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (69). Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (66) war anwesend.

Die royalen Vertreter

Der Buckingham-Palast sendet Prinz Edward (61) für den 18. Mai nach Rom. Der Herzog von Edinburgh werde den König bei der Zeremonie vertreten, bestätigt ein Sprecher des Königshauses dem "People"-Magazin. Zuvor nahm Prinz William (42) an der Beerdigung des verstorbenen Papstes Franziskus im Vatikan teil.

Auch ein Mitglied der niederländischen Royals wird bei der Amtseinführung vertreten sein. "Ihre Majestät Königin Máxima und Premierminister Dick Schoof werden am Sonntag, dem 18. Mai, an der Amtseinführung Seiner Heiligkeit Papst Leo XIV. in der Vatikanstadt teilnehmen", heißt es in einer Mitteilung.

Das belgische Königshaus ist ebenfalls vertreten: König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) haben ihr Kommen angekündigt. Der spanische König Felipe (57) wird mit Ehefrau Königin Letizia (52) anreisen. Auf der offiziellen Website der Royals heißt es: "Ihre Majestäten, der König und die Königin von Spanien, werden in die Vatikanstadt reisen, um an der Messe auf dem Petersplatz anlässlich der Amtseinführung des Bischofs von Rom, Leo XIV., teilzunehmen."

Die Amtseinführung im TV

Die Amtseinführung kann natürlich vor dem Fernseher verfolgt werden. Unter anderem überträgt das ZDF ab 9:30 Uhr die Zeremonie in einem "ZDF spezial" live vom Petersplatz. Die Sendung präsentieren Andreas Klinner und Vatikan-Experte Jürgen Erbacher. RTL und ntv werden die gemeinsame Sondersendung "Willkommen Papst Leo! Die Amtseinführung" ausstrahlen und ab 9:45 Uhr live aus Köln und Rom senden. Im Mittelpunkt der Übertragung steht die Messe auf dem Petersplatz ab 10 Uhr.