1 Mark Neel (links) und Sasha Arrington (zweite von rechts) haben im Oktober auf dem Stuttgarter Schlossplatz geholfen, Wähler zu registrieren. Foto: Privat

Erleichtert und bewegt haben Amerikaner aus der Region Stuttgart die Amtseinführung von Joe Biden verfolgt. Die Demokraten sind sich einig, dass der neue US-Präsident der richtige Mann ist für die großen Herausforderungen, die zu meistern sind.









Stuttgart - Im Wahlkampf haben sie für ihn in der Region Stuttgart gekämpft – nun konnten sie seine Amtseinführung aus der Ferne miterleben, per Live-Stream am jeweiligen Rechner zu Hause. Sasha Arrington und Mike Neel, die Vorsitzenden vom Stuttgart-Chapter der Democrats Abroad Germany, sind glücklich darüber, dass Joe Biden am Mittwoch endlich ins Weiße Haus eingezogen ist – und froh, dass bei den Feierlichkeiten vor dem Kapitol alles gut gegangen ist. „Ich bin total erleichtert“, sagt Mike Neel, der seit 1995 in der Region Stuttgart lebt und in der Landeshauptstadt bei einer Softwarefirma arbeitet.