Das neue offizielle Portrait von Donald Trump (78) im Weißen Haus hat große Ähnlichkeit mit seinem Polizeifoto aus dem August 2023. Das Team des designierten US-Präsidenten hat das Bild für Trumps zweite Amtszeit veröffentlicht, bevor er am Montag (20. Januar) vereidigt wird.

Donald Trumps Lächeln ist verschwunden

Auf dem Portrait seiner ersten Amtszeit (von 2017 bis 2021) sah man Donald Trump noch breit lächeln. Das neue Foto zeigt ihn dagegen mit eisigem Blick in die Kamera starren. Sein Gesichtsausdruck ähnelt dem auf seinem "Mugshot", statt Polizei-Logo in der oberen linken Ecke sind auf seinem Portrait die rot-weißen Streifen der amerikanischen Flagge zu sehen.

Lesen Sie auch

Donald Trump ist der erste ehemalige oder amtierende Präsident der Vereinigten Staaten, von dem es ein Polizeifoto gibt. Das Bild entstand, nachdem ein Gericht in Georgia Anklage gegen ihn und 18 weitere Personen erhoben hatte. Der Vorwurf: angebliche Versuche, das Wahlergebnis von 2020 zu manipulieren.

Nur die Krawatte hat eine andere Farbe

Auf dem "Mugshot" trug Donald Trump damals ein weißes Hemd und rote Krawatte in Kombination mit einer dunkelblauen Anzugsjacke. In seinem neuen offiziellen Portrait setzt er auf eine blaue Krawatte zu einem weißen Hemd und einem ebenfalls dunkelblauen Jackett.

In den sozialen Medien sind sich viele User sicher: Die Ähnlichkeit zwischen dem offiziellen Portrait von Donald Trump und dem Polizeifoto - das es bereits auf Shirts und Kaffeetassen zu kaufen gibt - kann kein Zufall sein: "100 Prozent hat Trump für sein Bild bei der Amtseinführung die Pose seines Polizeifotos nachgestellt", schrieb ein X-Nutzer beispielsweise. An anderer Stelle wurde auf dem Kurznachrichtendienst gespottet: "Trump mochte sein Polizeifoto so sehr, dass er etwas Ähnliches für sein offizielles Präsidenten-Portrait verwendet."