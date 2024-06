Seit dem 14. Juni wird in den Stadien Deutschlands die Fußball-Europameisterschaft 2024 ausgetragen. Die letzte EM ist aufgrund der Corona-Pandemie zwar nur 3 anstatt 4 Jahre her, dennoch haben wir die Fakten nochmals für Sie zusammengefasst.

Wer ist der aktuelle Europameister?

Die letzte Fußball-Europameisterschaft, die aufgrund der Corona-Pandemie von 2020 auf 2021 verschoben wurde, gewann im Endspiel gegen England das Team aus Italien. Nach einem 3:2 im Elfmeterschießen holten sich die Italiener ihren 2. Europameistertitel.

Fakten zur letzten Fußball-EM (2021)

Insgesamt nahmen 24 Nationen teil, die Austragungsorte wurden auf 10 Städte in Europa und Baku aufgeteilt. Die Allianz Arena in München war das einzige deutsche Stadion, das bei der EM 2021 zum Einsatz kam. Das Eröffnungsspiel wurde in Rom ausgetragen, der Sieger in London gekürt. Torschützenkönig wurde mit 5 Toren Cristiano Ronaldo, den Titel als besten Spieler sicherte sich der Italiener Gianluigi Donnarumma.

Alle Fußball-Europameister im Überblick

1960: Sowjetunion (2:1 gegen Jugoslawien)

1964: Spanien (2:1 gegen Sowjetunion)

1968: Italien (1:1 n. V. gegen Jugoslawien, im Wiederholungsspiel 2:0)

1972: Deutschland (3:0 gegen Sowjetunion)

1976: Tschechoslowakei (5:3 i. E. gegen Deutschland)

1980: Deutschland (2:1 gegen Belgien)

1984: Frankreich (2:0 gegen Spanien)

1988: Niederlande (2:0 gegen Sowjetunion)

1992: Dänemark (2:0 gegen Deutschland)

1996: Deutschland (2:1 n. V. gegen Tschechien)

2000: Frankreich (2:1 n. V. gegen Italien)

2004: Griechenland (1:0 gegen Portugal)

2008: Spanien (1:0 gegen Deutschland)

2012: Spanien (4:0 gegen Italien)

2016: Portugal (1:0 n. V. gegen Frankreich)

2021: Italien (3:2 i. E. gegen England)

Wer sich den Titel 2024 holt, wird am 14.07.2024 um 21:00 Uhr in Berlin entschieden.