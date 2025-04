Amrum: 25 Wattwanderer von Sandbank gerettet

1 Amrum ist eine der schönsten deutschen Inseln, aber im Watt kann es gefährlich werden. Foto: www.imago-images.de/S. Ziese via www.imago-images.de

25 Menschen, darunter vier Kinder, wurden mit einer Leine von einer Sandbank in der Nordsee geholt und mit einem Boot aufs Festland gebracht.











Link kopiert



Im Bodensee wäre das nicht passiert: Seenotretter haben eine Gruppe in Seenot geratener Wattwanderer vor der nordfriesischen Insel Amrum in Sicherheit gebracht. Die 25 Wattwanderer, darunter vier Kinder, seien mit einer Leine von einer Sandbank geholt und mit einem Boot an Land gebracht worden, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Montagabend in Bremen mit.