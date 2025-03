Ampelärger in Sersheim: Ampel zeigt Fußgängern und Autos Grün – Techniker finden keinen Fehler

Spezialkräfte vor Ort Gefahrgut ausgetreten – in Ludwigsburg läuft ein Großeinsatz

Aus einem Labor in der Mörikestraße in Ludwigsburg ist am Donnerstagvormittag ein Stoff ausgetreten. Zahlreiche Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst sind vor Ort.