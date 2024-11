Ampel vor dem Ende?: Lindner bettelt um den Rauswurf

1 Das neue Konzeptpapier aus dem Finanzministerium attackiert die anderen Koalitionspartner frontal. Foto: dpa/Carsten Koall

Finanzminister Christian Lindner legt ein Konzeptpapier vor – für Grüne und SPD sind das 18 Seiten reine Provokation. Über Lindners Absichten braucht sich niemand mehr Illusionen zu machen, meint Hauptstadtkorrespondent Tobias Heimbach.











Link kopiert



Schmeißt er hin oder harrt er aus? Die Frage, ob FDP-Chef Christian Lindner die Ampel-Koalition verlassen will, ist inzwischen oft gestellt worden. Am Freitag verbreitete sich in Berlin ein Papier mit Briefkopf des Finanzministeriums, das kaum einen Zweifel offen lässt: Lindner bettelt um den Rauswurf aus dem Regierungsbündnis.