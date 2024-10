Ampel-Streit: Union sieht in Uneinigkeit der Ampel Problem für Wirtschaft

Union sieht in Uneinigkeit der Ampel Problem für Wirtschaft

Berlin - Unionsfraktionsvize Jens Spahn macht die Spitzen der Ampel-Koalition wegen ihrer Uneinigkeit in der Wirtschaftspolitik mitverantwortlich für den Konjunkturabschwung in Deutschland. Durch die politische Unberechenbarkeit wegen teils gegensätzlicher Positionen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) gerate Deutschland immer tiefer in die Krise, sagte der CDU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen".