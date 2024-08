Ampel-Streit: Die Rente darf nicht zum nächsten Schlachtfeld werden

1 Kommt das Rentenpaket II? Die kommenden Monate werden es zeigen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Ampel hat sich – Stichwort „Übergangskoalition“ – selbst angezählt. Nicht nur beim Haushalt, sondern auch in der Sozialpolitik muss sie jetzt zeigen, ob sie noch willens ist, wirklich zu regieren, kommentiert unser Hauptstadtkorrespondent Tobias Peter.











Eine „Übergangskoalition nach der Ära Merkel“, so hat Grünen-Chef Omid Nouripour die Ampel genannt. Dass seine Regierung nur ein Lückenfüller sei, hat Bundeskanzler Olaf Scholz zurückgewiesen. Doch der Sozialdemokrat hat auch vom „Pulverdampf vom Schlachtfeld“ gesprochen, der oft den Blick auf das verstelle, was am Ende einer Debatte tatsächlich erreicht worden sei. Pulverdampf, Schlachtfeld – so weit ist es schon gekommen.