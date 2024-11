Scholz kündigt Vertrauensfrage an

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz will die Vertrauensfrage stellen. Der Bundestag solle darüber am 15. Januar abstimmen, sagte der SPD-Politiker in Berlin.