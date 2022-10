1 Ampel-Chaos in Stuttgart. Foto: IMAGO/Rolf Poss

Defekte Ampeln haben erneut für Störungen im Stuttgarter Stadtverkehr gesorgt. Nachdem die Ampelanlage am Charlottenplatz bereits seit Tagen defekt war, gingen am Mittwoch auch die Lichter am Berliner Platz aus. „Die Kollegen regeln den Verkehr“, sagte eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei am Nachmittag. (Stand:16 Uhr). Die Ursache war zunächst unklar.

Kurz zuvor hatte Sven Matis, der Pressesprecher der Stadt, vermeldet, dass der Schaden an der Ampelanlage am Charlottenplatz behoben worden sei. Schuld an der ganzen Geschichte war ein Bagger.

Wie es zu der Störung kam

Die Störung war demnach entstanden, als ein Bagger beim Fußgängerüberweg über die Konrad-Adenauer-Straße auf Höhe der Ulrichstraße, also nahe beim Landtag, am Montag ein Kabel der dortigen Ampel beschädigte. „Das hatte eine Art Kettenreaktion zur Folge“, sagt Matis. Die Ampeln am Charlottenplatz funktionierten nach und nach nicht mehr richtig.

Der Versuch, ein Kabel zu legen, um den Schaden zu überbrücken, war am Dienstag gescheitert. Deswegen wurde am Mittwoch ein Teil der Fahrbahnen auf dem Platz gesperrt, um an der Ampelanlage am Charlottenplatz den Schaden beheben zu können.