Der Amokschütze von Graz ist bei seiner Musterung beim Bundesheer als psychisch untauglich eingestuft worden. Die Kommission habe den 21-Jährigen bei der Stellung, wie die Musterung in Österreich heißt, für psychisch untauglich erklärt, sagte der Sprecher des österreichischen Verteidigungsministeriums, Michael Bauer, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP.

Getestet wurde demnach die Belastbarkeit des jungen Mannes, „wie verhält man sich bei Gefahr, bei einer möglichen Gefahr, wie verhält man sich in Gemeinschaft mit anderen“, führte Bauer aus.

Gegenüber der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte Bauer, das Bundesheer dürfe derartige Informationen aus Datenschutzgründen nicht weitergeben. Dies sei gesetzlich nur bei einer Anfrage einer Behörde zu einem konkreten Fall möglich. „Unser System hat funktioniert, aber wir hatten keine gesetzliche Grundlage, dies weiterzugeben“, sagte zitierte APA den Sprecher.

Der 21-jährige frühere Schüler eines Oberstufenrealgymnasium in Graz hatte am Dienstagmorgen in der Schule neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin getötet und elf weitere Menschen schwer verletzt. Anschließend beging er auf einer Schultoilette Suizid.

Die Tat löste landesweit tiefe Erschütterung aus. Die Regierung in Wien rief eine dreitägige Staatstrauer aus. Diese soll am Donnerstagabend mit einem Gedenkgottesdienst im Wiener Stephansdom enden, an dem auch der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Christian Stocker teilnehmen.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/