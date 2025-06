1 Nach einem Amoklauf an einer Grazer Schule hat ein Vater über die Tat gesprochen. Foto: ALEX HALADA/AFP/ALEX HALADA

Ein Amokläufer tötet an einem Gymnasium in Graz mehrere Menschen. Der Vater eines Schülers spricht danach mit Reportern und berichtet.











Ein Vater hat nach dem Amoklauf in Graz über die Tat gesprochen. Sein Sohn sei der Schule gewesen und habe angerufen, berichtete der Vater in einem Video des Senders Puls24. Der Amokläufer in Graz habe in einem Klassenzimmer auf Schülerinnen und Schüler geschossen. Sein Sohn habe berichtet, dass er sich auf den Boden geworfen und tot gestellt habe.