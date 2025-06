Nicht funktionsfähige Rohrbombe in Wohnung des Täters gefunden

Amoklauf in Graz

1 Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Foto: AP/dpa/Darko Bandic

Ein junger Mann tötete in seiner ehemaligen Schule zehn Menschen. Am Tatort wurden zwei Schusswaffen gefunden. An seinem Wohnort machten Ermittler eine weitere Entdeckung.











Nach dem Amoklauf in Graz ist bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort des 21-jährigen Angreifers eine nicht funktionsfähige Rohrbombe gefunden worden. Ein Polizeisprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch entsprechende Medienberichte.