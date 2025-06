Amoklauf in Graz: Abschiedsbrief des Täters ohne Hinweis auf Motiv

Amoklauf in Graz

1 Nach dem Schulmassaker am 10. Juni in Graz, bei dem mehrere Personen ums Leben gekommen sind, zünden Menschen Kerzen an einer provisorischen Gedenkstätte an. Foto: ERWIN SCHERIAU/AFP/ERWIN SCHERIAU

Eine der offenen Fragen beim Amoklauf von Graz ist das Motiv des Täters. Die Polizei stellt einen Abschiedsbrief sicher. Aber gibt er eine Antwort?











Der Amokschütze von Graz hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Die Polizei habe ein in analoger und digitaler Form vorliegendes Dokument sichergestellt, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, im ORF-Fernsehen. Das Schreiben gebe aber keinen Hinweis auf das Motiv des Schützen, so Ruf. Medien hatten spekuliert, dass der junge Mann in seiner Schulzeit wohl gemobbt worden sei.