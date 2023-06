1 Manche Schulen sind mit Amok-Alarmknöpfen ausgestattet, andere haben einen Alarmierungscode fürs Telefon. Foto: Pressefoto Horst Rudel

Nach dem Amoklauf von Winnenden und Wendlingen hat sich einiges geändert. Schulen sind heute besser vorbereitet, wie ein Blick in den Kreis Ludwigsburg zeigt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Beilstein im Landkreis Heilbronn: Am Nachmittag des 19. Oktober raste ein Großaufgebot an Polizei, Rettungsdiensten und Notfallseelsorgern zum Herzog-Christoph-Gymnasium. Auslöser des Einsatzes war ein Amokalarm, der bei der Leitstelle eingegangen war. Vor Ort stellte sich glücklicherweise schnell heraus, dass es sich um einen technischen Fehlalarm gehandelt hat. Dennoch wurden Erinnerungen an den Amoklauf von Winnenden und Wendlingen wach, der sich im März nächsten Jahres zum 13. Mal jährt. Damals hatte ein 17-jähriger an seiner ehemaligen Winnender Schule und auf seiner Flucht nach Wendlingen 15 Menschen und dann sich selbst erschossen.