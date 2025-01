Todesfahrt in New Orleans

8 Die Amokfahrt in New Orleans kostete mindestens zehn Menschen das Leben. Foto: AFP/EMILY KASK

Nach der Gewaltfahrt von New Orleans mit mindestens zehn Toten herrscht in der Südstaatenmetropole Trauer und Schock. Ein beliebtes Football-Spiel wird erst einmal verschoben.











Nach der Gewaltfahrt von New Orleans mit mindestens zehn Toten wird der „Sugar Bowl“ um einen Tag verschoben. Das Football-Spiel zwischen den College-Mannschaften Notre Dame und University of Georgia solle nun am Donnerstag stattfinden, sagte der zuständige Organisationschef Jeff Hundley bei einer Pressekonferenz.