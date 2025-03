1 Menschen haben nach der Amokfahrt an vielen Stellen in Mannheim Blumen niedergelegt. Foto: dpa/Uwe Anspach

Der Bedarf an Hilfe bleibt bei vielen Menschen nach der Todesfahrt von Mannheim groß. Am Tatort finden sie Angebote - auch am Wochenende.











Link kopiert



Nach der Todesfahrt von Mannheim am Rosenmontag bleibt die Notfallseelsorge länger als geplant vor Ort. Auch am Wochenende sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in lila Warnwesten von 11 bis 17 Uhr am Plankenkopf ansprechbar, teilte die Stadt Mannheim mit.