Amokfahrt in Leipzig?: Auto rast in Menschenmenge – zwei Tote, mehrere Verletzte

Ein Auto ist in der Innenstadt von Leipzig in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte.
Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt sind am Montagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Nach Angaben des Leipziger Oberbürgermeisters Burkhard Jung (SPD) gab es zudem mehrere Verletzte, als der mutmaßliche Täter aus zunächst unbekannten Gründen sein Fahrzeug in eine Fußgängerzone steuerte. Nach Polizeiangaben wurde der Fahrer des Wagens festgenommen.