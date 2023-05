Amokalarm an Gymnasium in Stuttgart

1 An den Schickhardt-Schulen haben sich infolge des Amokalarms Schüler und Lehrer in den Klassenzimmern verbarrikadiert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Bei der Verfolgung eines Garageneinbrechers haben Polizeibeamte am Mittwochvormittag an den Schickhardt-Schulen im Stuttgarter Süden Amokalarm ausgelöst. Der Täter wurde gefasst, aber der Schreck bei Schülern und Lehrern sitzt tief.









Stuttgart - Der Schreck sitzt den Schülern und Lehrern der Schickhardt-Schulen auch am Tag danach noch in den Knochen. Am Mittwochvormittag gegen 11.15 Uhr hatten Polizeibeamte einen Einbrecher verfolgt, der zuvor einen Schrank in einer Garage an der Böblinger Straße aufgebrochen haben soll und vom Besitzer ertappt worden war. Als der Mann vor der Polizei aufs Gelände des Schickhardt-Gymnasiums flüchtete, vereinbarten die Beamten mit Schulleiter Ralph Nigl kurzerhand, Amokalarm auszulösen.