Amira Pocher: Romantisches Urlaubsbild mit Christian Düren

1 Amira Pocher und Christian Düren verstecken ihre Liebe nicht mehr länger vor der Öffentlichkeit. Foto: imago images/Future Image/Frederic Kern

Amira Pocher lässt die gesamte Welt an ihrer neuen Liebe teilhaben. Aus dem Österreich-Urlaub postete die Pocher-Ex jetzt ein frisches Pärchenfoto, das sie verliebt mit Christian Düren zeigt.











Lange machten sie ein Geheimnis um ihre frische Beziehung, doch mittlerweile stehen Amira Pocher (31) und "taff"-Moderator Christian Düren (34) als Paar voll in der Öffentlichkeit. So zeigte die Ex-Ehefrau von Oliver Pocher (46) schon vor einigen Tagen ihren neuen Partner in einer Instagram-Story nach einer schweißtreibenden Fitnesseinheit. Jetzt hat die 31-Jährige auch ein romantisches Urlaubsbild gepostet, das sie mit Düren in ihrem Heimatland Österreich bei einer Bergwanderung zeigt.