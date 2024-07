Amira blickt im Podcast zurück: Oliver Pocher feiert nach der Scheidung bei Rammstein-Konzert

Nach der Scheidung ging's für Oliver Pocher zu Rammstein. Der Comedian teilte am Abend eine Instagram-Story von dem Konzert in Gelsenkirchen. Amira Pocher lässt dagegen in einer neuen Folge ihres Podcasts tief blicken.

Amira (31) und Oliver Pocher (46) sind seit Montagnachmittag (29. Juli) geschieden. Den Termin beim Familiengericht in Köln haben beide auf unterschiedliche Art verarbeitet. Er besuchte nur wenige Stunden später ein Rammstein-Konzert in Gelsenkirchen, sie legt mit einer neuen Ausgabe ihres Podcasts "Liebes Leben" (exklusiv bei Podimo) nach.

Comedian veralbert bei Rammstein Taylor-Swift-Fans

Nur kurze Zeit nach der Scheidungs-News meldete sich der Comedian in seiner Instagram-Story mit mehreren Clips von der Rammstein-Show in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Dort gibt die Band insgesamt fünf Konzerte. Pocher war beim dritten Termin dabei - und witzelte dazu im sozialen Netzwerk: "Zur Feier des Tages nochmal zu Taylor Swift." Dazu trug er auch ein Shirt des US-amerikanischen Superstars. Damit spielte er darauf an, dass er vor eineinhalb Wochen bei der US-Ikone im selben Stadion war und dort mit einem Rammstein-Shirt für Empörung unter den vielen weiblichen Fans sorgte.

Lesen Sie auch

Einen Clip, der Rammstein auf der Bühne zeigt, untermalte Pocher auch noch mit Swifts Hit "Shake It Off". Der Song sei "immer ein Highlight für uns Swiffer", verulkte der Comedian die Swifties. Zu Rammsteins Lied "Du hast" schrieb er "Mein Tag musikalisch zusammengefasst" und zeigt, wie er allein im Publikum tanzt. Später teilte er zum Hit "Sonne" mit: "Aber irgendwann scheint wieder die Sonne."

Amira Pocher war vor Gerichtstermin "nervös"

Auch von Amira Pocher gibt es nach der Scheidung etwas zu hören: Am 30. Juli erschien die neue Folge des Podimo-Podcasts "Liebes Leben", den sie zusammen mit ihrem Bruder Hima Aly führt. Sie wurde offenbar wenige Stunden vor dem Gerichtstermin aufgenommen - und die Moderatorin zeigte sich emotional. Sie gehe mit "gemischten Gefühlen" zum Gericht, gestand sie. "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich nicht nervös bin. Es ist ein Termin, zu dem ich eigentlich gerne gar nicht hingehen würde. Ich weiß, dass es eine emotionale Talfahrt wird."

Da das Ex-Paar aber einen Ehevertrag hatte und offensichtlich schon viele Punkte im Vorfeld geklärt wurden, soll der Termin reibungslos verlaufen sein. Amira Pocher glaubte im Vorfeld dennoch: "Das alles dann vor Gericht noch einmal schriftlich und endlich vorgetragen zu bekommen, das wird nochmal einiges mit mir machen. Ich bin ja kein Eisklotz. Wenn alles auf Papier geschieden ist, wird das vielleicht nochmal alles aufwühlen."

Enttäuscht von Sandy Meyer-Wölden

Zudem erzählte sie "zum ersten Mal offen aus meiner Sicht", dass sie von Pochers erster Ex-Ehefrau Alessandra "Sandy" Meyer-Wölden (41) enttäuscht ist und sich hintergangen fühlt. Dass diese im vergangenen Jahr einfach Amiras Podcast-Platz neben Oliver einnahm, empfindet sie als "reine Schikane". Sie hätte sich von Meyer-Wölden einen respektvolleren Umgang gewünscht: "Das hat mich damals wirklich echt krass enttäuscht". Denn aus ihrer Perspektive sei die 31-Jährige "immer eine Freundin" gewesen, "für die ich immer da war, Tag und Nacht". Diese Harmonie vermisse sie nun, "weil das von meiner Seite immer aufrichtig war." Sie habe "wirklich eine Freundschaft gespürt. Aber Freunde würden so etwas nicht machen. Das empfand ich als verletzend, und empfinde es immer noch so".

Die Trennung verkündeten sie im August 2023

Oliver und Amira Pocher hatten ihre Trennung nach vier Ehejahren Ende August 2023 in ihrem damaligen Podcast "Die Pochers hier!" bekannt gegeben. Sie haben zwei Söhne. Der Comedian hat zudem aus seiner Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (von 2010 bis 2013) eine Tochter sowie 2011 geborene Zwillingssöhne. Amira Pocher ist inzwischen wieder neu vergeben: Anfang Juli 2024 zeigte sie sich erstmals öffentlich mit "taff"-Moderator Christian Düren (34).