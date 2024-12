Nach ihrer medienwirksamen Trennung von Oliver Pocher ist Amira Aly wieder verliebt - und zwar in Christian Düren. Doch nicht nur diese Beziehung sorgte in diesem Jahr für jede Menge Aufmerksamkeit.

Auch 2024 stand ganz im Zeichen der Liebe: Zahlreiche Promis gingen in diesem Jahr eine neue Beziehung ein. Dabei sorgten diese Stars für besonders viel Aufsehen...

Amira Aly und Christian Düren

Seit seinem Ehe-Aus im vergangenen Jahr schien es recht ruhig im Liebesleben von Oliver Pocher (46) geworden zu sein. Anders hingegen sah es bei seiner Ex Amira Aly (32) aus: Anfang des Jahres wurden erstmals Gerüchte laut, dass die Moderatorin und Christian Düren (34) sich näher gekommen sind. Grund für die Spekulationen waren Fotos, die Aly und Düren turtelnd in Südafrika zeigten.

Ihre Beziehung machten sie jedoch erst Monate später offiziell: Im Juli feierten sie auf dem roten Teppich der Modenschau des Labels Marc Cain ihr Pärchendebüt. "Ich bin sehr erleichtert! Die Zeit war reif! Ich bin froh, dass das Versteckspiel endlich vorbei ist. Jetzt muss ich mich erst mal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht mehr aus jeder Instagram-Story herausschneiden muss", freute sich Aly damals im "Bild"-Interview.

Alexander Müller und Alessandra Meyer-Wölden

Auch Alessandra Meyer-Wölden (41), ebenfalls eine Ex Pochers, verliebte sich in diesem Jahr neu. "Ja, ich bin glücklich. Ich bin happy. Es ist alles frisch, mal schauen, was die Zukunft bringt. Natürlich ist man da sehr realistisch. Wir haben ja alle Ehen, Kinder, Beziehungen, Vergangenheit hinter uns und ja, man geht da mit offenem Herzen dran und schaut, was die Zukunft so bringt", verriet Meyer-Wölden im August in ihrem Podcast "Die Pochers - Frisch recycelt" bei Podimo. Kurz darauf posierte sie erstmals mit ihrem Partner Alexander Müller (38) auf dem roten Teppich.

Lange hielt das Liebesglück allerdings nicht: Im November trennte sich Müller von dem Model. "Mein Freund hat sich vor einigen Tagen von mir getrennt und auch wenn es mir schwerfällt, versuche ich dafür Verständnis aufzubringen", erklärte Meyer-Wölden dazu auf ihrem Instagram-Account. Auf der anderen Seite entspräche es nicht der Wahrheit, wenn sie "behaupten würde, dass es nicht wehtut, dass unsere Beziehung nicht so lange gehalten hat, wie ich es mir von Herzen gewünscht hätte".

Pocher scheint es sich nun zur Aufgabe gemacht zu haben, einen neuen Mann für seine Ex zu finden. "Man kann mit ihr feiern... Sie war schon schwanger... Man kann mit ihr arbeiten... und sie sieht zum Niederknien aus! Patchwork-Familie gibt's oben drauf!", pries er Meyer-Wölden in mehreren Storys auf seinem Instagram-Account an.

Stefanie Giesinger

Nach ihrer Trennung von ihrem langjährigen Partner Marcus Butler (32) vor zwei Jahren hat Stefanie Giesinger (28) seit einigen Monaten wieder Schmetterlinge im Bauch. Im August verriet das Model in seinem Podcast "G Spot" seine neue Beziehung: "Aktuell ist super, aktuell bin ich nicht am Daten, sondern bin in einer Beziehung. Ich bin glücklich, Punkt. Ich freue mich schon auf alle Schlagzeilen und schreibt bitte dazu, dass er ultraheiß ist."

Doch damit nicht genug: Nur wenige Monate später, im Oktober dieses Jahres, ließ Giesinger die Verlobungsbombe platzen. In einer anderen Folge ihres Podcasts "G Spot" sprach das Model mit dem Schauspieler Jannik Schümann (32) über das Thema Heiraten und verriet, dass sie selber vor den Traualtar treten wird. "Ich hatte auch einen Heiratsantrag in Japan. Ich habe vor dreieinhalb Monaten einen Mann kennengelernt, den ich ganz toll fand, habe mich sofort in ihn verliebt", so Giesinger. Wer der Mann an Giesingers Seite ist, ist bis heute nicht offiziell bekannt.

Mike Heiter und Leyla Lahouar

Eigentlich kämpften Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) Anfang des Jahres bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" um die RTL-Dschungelkrone. Den Sieg konnten sie zwar nicht mit nach Hause nehmen, dafür verliebten sich die beiden. Nachdem es bereits in Down Under geknistert hatte, führten sie ihre Kennenlernphase in Deutschland fort. Seit März sind Heiter und Lahouar offiziell ein Paar.

In der diesjährigen Staffel von "Promi Big Brother" (Sat.1), an der Heiter und Lahouar gemeinsam teilgenommen haben, gingen die Reality-TV-Stars den nächsten Schritt in ihrer Beziehung ein: Unter den wachsamen Augen des großen Bruders machte Heiter seiner Partnerin einen Heiratsantrag.